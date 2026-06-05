Tam çamur çıktı! Rafael Leao'dan transfere yeşil ışık: Böyle bir fırsat çıkarsa çok mutlu olacağım

Adı özellikle Premier Lig ekibi Manchester United ile anılan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere ihtimaline sıcak baktığını da belirtti. Leao, “Eğer böyle bir fırsat çıkarsa çok mutlu olacağım. Daha üst seviyedeki oyunculara yaklaşabileceğim, bu tür bir ligde oynamak oyuncuları da geliştirir.” dedi.