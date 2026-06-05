Tam çamur çıktı! Rafael Leao'dan transfere yeşil ışık: Böyle bir fırsat çıkarsa çok mutlu olacağım
Milan ile yollarını ayıran adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Leao, şimdi de mavi boncuk dağıtmaya İngiltere'de devam ediyor...
Milan ile yollarını ayıran adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Leao, şimdi de mavi boncuk dağıtmaya İngiltere'de devam ediyor...
Son zamanlarda adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Rafael Leao, Premier Lig transferine yeşil ışık yakarak, "Böyle bir fırsat çıkarsa çok mutlu olacağım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan Portekizli yıldız, İngiltere Premier Lig ihtimaline yeşil ışık yaktı.
Rafael Leao yaptığı açıklamada, “Sanırım yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. İtalya’da zaten iki kupa kazandım ve bir süre geçirdim.” ifadelerini kullandı.
Adı özellikle Premier Lig ekibi Manchester United ile anılan 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere ihtimaline sıcak baktığını da belirtti. Leao, “Eğer böyle bir fırsat çıkarsa çok mutlu olacağım. Daha üst seviyedeki oyunculara yaklaşabileceğim, bu tür bir ligde oynamak oyuncuları da geliştirir.” dedi.
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