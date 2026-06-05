Özel’den siyasi itaatsizlik talimatı

Buğra Kardan İstanbul

Parti üyelerinin iradesini gasbetmeye alışkın olan ve CHP’li belediye başkanlarını tehdit ederek Genel Merkezle arasını açmaya çalışan Özel’in şimdi de il-ilçe başkanlarını makam, mevki, vekillik ve akçeli vaatlerle Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koparmaya çalıştığı ortaya çıktı.

CHP ÖRGÜTÜNE ‘DİRENİN’ MESAJI

Mutlak butlan kararını tanımayarak genel merkeze savaş açan ve örgütlerindeki gücünü muhafaza etmeye çalışan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in kurmayları aracılığıyla il-ilçe başkanlarına gönderdiği mesajda “Kemal Bey’in kararlarını tanımayın, sonuna kadar direnin” talimatı verdiği ifade edildi. Ekrem’in kuklası Özel’in sözde ‘siyasi itaatsizlik’ çağrısıyla il-ilçe başkanları üzerinden başlattığı bölme operasyonuyla partideki kaosu 81 ile yaymaya hazırlandığı öne sürüldü.

‘AĞAM BENİ KOVİ MİSİN’ DİYOR

Öğrenilenlere göre başına buyruk haraket eden Özgür Özel, il başkanlarının yanında tutmak için vaatlere sarıldı. Görüştüğü her isme “Ardımda durursan seni milletvekili yaparım” dedi. Edinilen bilgilere göre de Özel, son ana kadar istifa etmeyecek. Kendisini ihraç ettirmek için her yolu deneyecek. Bu şekilde kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmaya çalışacak. CHP’de il-ilçe başkanlarının önemli bölümü, mutlak butlan kararından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik çok ağır eleştiriler yöneltiyor. Bu eleştirilerden rahatsız olan Kılıçdaroğlu ve MYK’sının kararıyla kısa süre içerisinde 40’ı aşkın il ve birçok ilçe başkanının görevden alınması bekleniyor.

İki rüşvet soruşturması

Öte yandan Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkındaki rüşvet dosyası dokunulmazlıktan dolayı Ankara Başsavcılığı’na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım’a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler neticesinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve üç milletvekili için haklarında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından, Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. Daha önce de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gerekçe ile Özel ve CHP’li 5 ismin dosyalarını Ankara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti