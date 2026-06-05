Aziz Yıldırım’dan seçim açıklaması: Ben bir yıl istiyorum

Yıldırım, Fenerbahçe'nin 12 yıldır şampiyon olamadığına işaret ederek şöyle devam etti: "12 senedir başarısızlık var. Şampiyonlukta 7 senelik fark var. Biz 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Karşı tarafın herhangi bir şampiyonluğu bunu uzatır. Öyle bir ana geliriz ki 20 sene arada fark olur. O farkı kapatmak artık olmaz. O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Bunu bütün camianın görmesi lazım. Camia buna iyice bakıp 'Nasıl oy kullanmamız lazım?' diye düşünmesi lazım. Aksi halde 'Ben onu yapacağım, ben bunu yapacağım' deyip de gelip bir şey yapamama Fenerbahçe'yi çok kötü yerlere götürür ki hepimiz çok üzülürüz. Çocuklar ağlıyor. 2024'te de bunun için geldim." "Ben liderim, başkan falan değilim. Burada da liderlik yapacağım." diyen Aziz Yıldırım, "Bütün arkadaşlar görevlerini alacak, o görevleri yapacak. Ben onlara destek olacağım. Onların yardım istedikleri yerde yardım edeceğim. Hepsini toparlayacağım. Benim görevim bu. Ben kendi başıma şunu, bunu yapayım dersem de bugün onu yapacak güçte değilim. Ben organize yapacağım, liderlik yapacağım. Kulübün de bana bu şekilde ihtiyacı var." şeklinde görüş belirtti. "BEN BİR YIL İSTİYORUM" Seçilememeleri durumunda Hakan Safi yönetimini destekleyeceklerini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Kulüp bana göre bizi seçerse büyük bir şans yakalamış olacak. Karşı taraf seçilirse de onları destekleriz, problem yok. Ama çok kısa zamanda Fenerbahçe'de hata yaptıklarını kongre üyeleri görür. İlk defa bu kadar açık konuşuyorum. Onun için Fenerbahçe'yi toparlamamız lazım, ayrışma var. Şimdi Ankara'ya gidiyorsunuz kaç tane dernek var? İzmir'e gidiyorsunuz 2-3 dernek. 180 tane dernek olmuş, parçalanıyoruz. Gözükmeden parçalanma oluyor. Bunların birleşmesi lazım. Her şehirde tek dernek olması lazım. Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünüyorsak bu şekle dönmek lazım. Onun için bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. İnsanlar üzgün. Fenerbahçe tarihinde 12 yıllık bir başarısızlık yok. Bunu da hep beraber el birliğiyle ortadan kaldırmak lazım. Geçmişte başkan olduğumda da yine aynı bu pozisyonlar vardı. 2000-2001'de şampiyon olarak o süreci kırdık ve yükselmeye başladık. Şimdi aynı şeyi yapacağız. Ben bakın gelip de 3 sene, 4 sene, 10 sene kalmayı istemiyorum. Ben bir yıl istiyorum. Bir yılda ben bunu toparlayacağım. Çünkü ben iyi Fenerbahçeliyim. Yanımdaki arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli. Onun için bize şans versinler. Kongre bizi seçsin, ondan sonra rahat rahat otursunlar, seyretsinler." Yıldırım, Hakan Safi'nin gerçekleştiremeyeceği vaatlerde bulunduğunu belirterek, "Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı 'Milli takım tam bu seviyeye gelmiş mücadele edecek bu iş mi?' diyor. Arap kulübü '2029'a kadar satmayacağız' diyor. Bir oyunlar oynanıyor. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçekler neyse onun üzerine gitmemiz lazım. Onunla ilgili yaşamamız lazım. Hayallerse bir televizyon programında 'Mbappe'yi alıyoruz' diye söyledim, altı boş. Alabilir misin? Böyle hayaller sunacaksak gerçekleri göremeyiz. Fenerbahçe'nin gerçeği, iyi bir takım var. Bu takıma iyi oyuncular almak lazım. İyi oyuncu nedir? Herkesin, kamuoyunun birleştiği bir nokta var. Santrfor yok. Santrfor (Sidiki Cherif) iyi çocuk, onu da söyleyeyim, benim tenkit ettiğim bonservisi. 22 milyon bonservis vermişler. 5-7 milyona alabilirdiniz o bonservisi. Çocuğu getirdiniz ateşe attınız. İki sene sonra belki çok iyi oyuncu olur. Bütün kamuoyu diyor ki santrafor lazım. O zaman santrfor alacaksınız. Biz zaten öyle yapıyoruz, 2 santrforla görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin gerçeği neyse, o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için buradayız. Bu oyuncuyu alalım, söyleyelim ismini, şöyle yapalım, bizi kongre üyeleri seçsin...Hayır öyle bir şey düşünmem. O kandırmaca olur, arkası yoksa yanlış olur. Fenerbahçeli birbirini kandırmamalı, doğruları konuşmalı. Fenerbahçe kongresi gerçeklerle hayalleri ayıracak kadar bilinçlidir." ifadelerini kullandı. Bu seçimi Fenerbahçe'nin geleceği için yol ayrımı olarak gördüğünü vurgulayan Yıldırım, "Fenerbahçe'de şu an gerçek lider yok. Benden başka çıkıp da 'Ben liderim, ben bunu yaparım' diyebilen kimse yok. O zaman başaramazsak, arkası çok tehlikeli." diye konuştu.