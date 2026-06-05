Milyonları ilgilendiren gelişme! Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yeni zam oranı kesinleşti. Haziran ayı kira artışı, son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.

Söz konusu oran, sözleşme yenileyecek kiracılar için yasal üst sınır niteliği taşıyor. Kira bedelini güncellemek isteyenler ise açıklanan bu oran üzerinden mevcut kiralarını kolayca yeni tutara uyarlayabiliyor.

MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI

Öte yandan mayıs ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için artış oranı yüzde 32,43 olarak uygulanmıştı. Bu doğrultuda, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde yüzde 32,43 seviyesinde gerçekleşti.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplanırken yasal üst sınır, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Hesaplama yapılırken mevcut kira tutarı bu oranla çarpılır ve elde edilen artış miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunur.

MAYIS AYI ENFLASYONU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,61 arttı, aylık %1,71 arttı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı kira zam oranı TÜİK tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından netleşti. Peki ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek?

İŞTE ÖRNEK KİRA HESAPLAMA TABLOSU…

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2026

Kira Artış Oranı: %32,24

Kira Artış Tutarı: 9.672,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.672,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 476.064,00 TL