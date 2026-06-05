Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

SİSTEMİK HASTALIKLAR VE ORGANLARIN İLİŞKİSİ Sistemik hastalıklar ve ödem ilişkisini açıklayan Profesör Doktor Korkut, bacaklardaki şişliğin her zaman sadece lokal bir damar probleminden kaynaklanmadığını, hayati organların çalışma düzeniyle de doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Kalp yetmezliği vakalarında kalbin kanı yeterince güçlü pompalayamamasının yer çekiminin de etkisiyle sıvının bacaklarda ve ayak bileklerinde birikmesine neden olduğunu ifade ediyor.