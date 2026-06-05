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Sağlık
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Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

Mediciana Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut, yaz aylarında artış gösteren sağlık sorunları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Korkut, özellikle sıcak havaların etkisiyle bacaklarda oluşan şişlik, ödem ve ağrı şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak altta yatan nedenleri ve geliştirilmesi gereken doğru tedavi yaklaşımlarını kamuoyuyla paylaştı.

#1
Foto - Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

SICAK HAVANIN DAMARLAR ÜZERİNDEKİ GENİŞLETİCİ ETKİSİ Profesör Doktor Korkut, yaz döneminde havaların ısınmasıyla birlikte vücudumuzun ısı dengesini korumak için damarlarda genişleme (vazodilatasyon) meydana getirdiğini ifade ediyor. Kış aylarında fark edilmeyen veya hafif seyreden bazı dolaşım problemlerinin yazın bu damar genişlemeleriyle birleştiğinde bacaklarda belirgin şişlik, ödem ve ağrı şikayetleriyle karşımıza çıkabildiğini dile getiriyor.

#2
Foto - Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

BACAK ŞİŞLİĞİ VE ÖDEMİN ÇOKLU NEDENLERİ Yaz aylarında bacak şişliği ve ödem konusundaki nedenleri ve önlemleri açıklayan Profesör Doktor Korkut, bacaklardaki bu ağırlaşma hissinin tek bir nedene bağlı olabileceği gibi vücuttaki sistemik hastalıkların da bir uyarısı olabileceğini söylüyor. Profesör Doktor Korkut dikkat edilmesi gerekenleri belirli başlıklar altında inceleyebileceğimizi belirtiyor.

#3
Foto - Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

ÖDEMİ TETİKLEYEN MEKANİK VE LOKAL FAKTÖRLER Bacak şişliğini tetikleyen temel unsurlara değinen Profesör Doktor Korkut, sıcak havayla birleşerek ödemi artıran başlıca lokal ve mekanik faktörleri sıralıyor. Son bir yıl içinde alınan hızlı kiloların bacak damarlarına binen yükü artırarak kılcal damarlardan doku arasına sıvı sızmasına ve ödeme yol açtığını söyleyen Profesör Doktor Korkut, sıcakların etkisiyle hareket kabiliyetinin azalmasının yani hareketsiz yaşamın ise bacak kaslarının (venöz pompa mekanizması) kanı kalbe doğru geri pompalama gücünü zayıflattığını ifade ediyor.

#4
Foto - Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

VENÖZ YETMEZLİK VE LENFÖDEM TEHLİKESİ Toplardamarlarda var olan kapakçık yetmezliği olan venöz yetmezliğe (varis) dikkat çeken Profesör Doktor Korkut, bu durumun sıcak havada damarların daha da gevşemesiyle bariz hale geldiğini ve kanın bacaklarda göllendiğini dile getiriyor. Lenfödem hastalığına da değinen Profesör Doktor Korkut, lenf yollarındaki dolaşım yetersizliği sonucu protein zengin sıvının dokular arasında birikmesiyle bacaklarda kronik ve sert şişlikler oluştuğunu söylüyor.

#5
Foto - Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

SİSTEMİK HASTALIKLAR VE ORGANLARIN İLİŞKİSİ Sistemik hastalıklar ve ödem ilişkisini açıklayan Profesör Doktor Korkut, bacaklardaki şişliğin her zaman sadece lokal bir damar probleminden kaynaklanmadığını, hayati organların çalışma düzeniyle de doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Kalp yetmezliği vakalarında kalbin kanı yeterince güçlü pompalayamamasının yer çekiminin de etkisiyle sıvının bacaklarda ve ayak bileklerinde birikmesine neden olduğunu ifade ediyor.

#6
Foto - Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYONLARININ BOZULMASI Vücuttaki tuz ve su dengesini ayarlayan filtreleme sisteminin yani böbreklerin işlevini tam yapamaması durumunda böbrek yetmezliğinin bacaklar ve göz çevresi başta olmak üzere genel bir ödem tablosu yarattığını söyleyen Profesör Doktor Korkut, karaciğer hastalıklarında ise albümin gibi proteinlerin sentezinin azalmasının sıvı dengesini bozarak bacakların yanı sıra karın içinde de (asit) sıvı birikmesine yol açabileceğini dile getiriyor.

#7
Foto - Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

SAĞLIĞI KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Alınması gereken önlemleri ve tedavi yaklaşımını özetleyen Profesör Doktor Korkut, bu şikayetlerin artmasını önlemek ve yaşam kalitesini korumak için bazı pratik adımların atılması gerektiğini ifade ediyor. Kalp, böbrek veya karaciğer hastalarının, yaz aylarında rutin tetkiklerini ve ilaç tedavilerini (örneğin idrar söktürücüler) doktor kontrolünde düzenli olarak sürdürmeleri gerektiğini söylüyor.

#8
Foto - Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat

FİZİKSEL AKTİVİTE VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ Aktif kalmanın önemini vurgulayan Profesör Doktor Korkut, günün serin saatlerinde yapılacak hafif yürüyüşlerin veya yüzmenin bacak kaslarını çalıştırarak damar sağlığını desteklediğini belirtiyor. İdeal kiloyu korumanın (kilo kontrolü) alt ekstremite damarlarına binen mekanik basıncı azalttığını dile getiren Profesör Doktor Korkut, gün sonunda bacakları kalp seviyesinden yaklaşık 20-30 cm yukarıda tutarak dinlendirmenin venöz dönüşü rahatlattığını ifade ediyor.

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