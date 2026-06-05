Uzmanlardan önemli uyarı! Yaz aylarında bacaklarınız şişiyorsa dikkat
Mediciana Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut, yaz aylarında artış gösteren sağlık sorunları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Korkut, özellikle sıcak havaların etkisiyle bacaklarda oluşan şişlik, ödem ve ağrı şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak altta yatan nedenleri ve geliştirilmesi gereken doğru tedavi yaklaşımlarını kamuoyuyla paylaştı.