Yunusemreli judocular 15 Temmuz İl Birinciliğinde madalyaları topladı Yunusemre Belediyespor judo sporcuları Manisa’da yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yıldızlar Judo İl Birinciliği karşılaşmalarında madalyaları topladı.

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları Manisa’da yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yıldızlar Judo İl Birinciliği karşılaşmalarında madalyaları topladı.

Manisa’da yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yıldızlar Judo İl Birinciliği’ne Yunusemre Belediyespor judo sporcuları damga vurdu. Karşılaşmalarda bayanlar kategorisinde 44 kilogramda İkra Durak, 52 kilogramda Ayşe Baş, 57 kilogramda Ceyda Aydın, +63 kilogramda Dilara Akdemir, 32 kilogramda Merve Kaya, 40 kilogramda Sura Nil Karsu, Esma Karafil, Sidar Cihangir, 63 kilogramda Sezin Recepçe,Fatmanur Polat, Irmak Yalınç 2. olurken; 32 kilogramda Naz Korkmaz, 48 kilogramda Bahar Karafil, Zilan Buzkan, Sudenaz Şahin, Yağmur Yüce ve İlayda Akçagün3.lük elde etti. Erkekler kategorisinde ise 46 kilogramda Alp Çalışkan, 60 kilogramda Emin Atlı, 66 kilogramda Abdullah İnci, 73 kilogramda Hakkı Emir Ulaş, +73 kilogramda Cuma Çiçek 1.,42 kilogramda Şevki Atmaz, Taha Atay, 55 kilogramda Hilmican Çoban 2., Çağdaş Harmandalı ve Baran Durak ise 3. oldu.

Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

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