0553 313 94 23

Yunusemreli basketbolcu milli takım kampına katılacak

Yunusemre Belediyespor KulübüU14 Basketbol Takımı Oyuncusu Melisa Çalışkan U14 Yıldız Kız Milli takımı kampına davet edildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:06
Yunusemreli basketbolcu milli takım kampına katılacak

Yunusemre Belediyespor KulübüU14 Basketbol Takımı Oyuncusu Melisa Çalışkan U14 Yıldız Kız Milli takımı kampına davet edildi.


2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlanan U14 Yıldız Kız Milli Takımı kampa girecek. 05 - 12 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 4 grup halinde gerçekleştirilen kampa Yunusemre Belediyespor Kulübü Sporcusu Melisa Çalışkan da dahil edildi. 2006 doğumlu olan Melisa 2 yıldır Yunusemre Belediyespor Kulübü’nde basketbol oynuyor. Genç sporcuyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Arif Alkan, Melisa’yı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "B12 vitamini eksikliği et yemeyenlerde daha sık görülür"
    1. "B12 vitamini eksikliği et..
    2. Toroslar 238. Caddede asfalt çalışması..
    3. Milli mücadelede Nazilli’nin önemi..
    4. ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete..
    5. Avrupa şampiyonunun ismi Karabük’te..
    6. Eski Türkiye özlemcileri yeniden..
    7. Vali Akbıyık’tan Kaymakam Doğramacı’ya..
    8. Facebook’ta telefon numarası nasıl..
    9. Alman Thyssenkrupp, kurucusu olduğu..
    10. Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil..
    11. Amerika milyonlarca dolar teklif etmiş!
    12. Karşıyaka galibiyete kilitlendi
    13. "Barış istiyorsak askeri faaliyetleri..
    14. GRAFİKLİ - Netanyahu seçimleri..
    15. Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda..
    16. Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli..
    17. 35 senedir tüm zorluklara rağmen..
    18. Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini..
    19. Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar..
    20. AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe