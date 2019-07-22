Yunusemre’de yabani zeytin ve menengiç ağaçları aşılandı

Yunusemre Belediyesi Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 2019 yılı aşılama çalışmalarını tamamladı. Kırsal mahallelerde yabani zeytin ve menengiç ağaçlarına 30 bin göz aşılama yapıldı.

Kurulduğu günden bu yana kırsal kalkınma hamlelerini sürdüren Yunusemre Belediyesi, 2019 yılı aşılama çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, Akçaköy, Dazyurt, Koruköy, Yağcılar, Köseler, Osmancalı, Kozaklar, Bostanlar, Türkmen, Şamar, Sümbültepe, İlyasçılar, Otmanlar, Durasallı, Maldan, Süngüllü, ve Düzlen mahallelerinde yabani zeytin üzerine 930 adet göz çeşit, menengiç ağaçlarına da 29 bin 70 adet Antep fıstığı aşılaması yaptı. Amaçlarının Yuntdağı’nda alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak olduğunu ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak üreticilerimizi önemsiyor, bu kapsamda projeler üretiyoruz. Meyveciliği Geliştirme Projesi de bunlardan yalnızca biri. Proje kapsamında bugüne kadar 250 bin göz adet aşı yapıldı. 2019 yılında da yabani zeytin üzerine 930 adet göz çeşit, menengiç ağaçlarına da 29 bin 70 adet Antep fıstığı aşılaması yapıldı. Çiftçimizi desteklemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.