Yunusemre yaraları sarıyor
Yunusemre Belediyesi, Akgedik Mahallesinde gezici sağlık hizmetinin verildiği binada kullanılmak üzere hasta yatağı temin etti.24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
Yunusemre Belediyesi, Akgedik Mahallesinde gezici sağlık hizmetinin verildiği binada kullanılmak üzere hasta yatağı temin etti.
Yunusemre Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, gezici sağlık hizmetinde kullanılmak üzere Akgedik Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar’a talep ettikleri hasta yatağını teslim etti. Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Baykarlar, Yunusemre Belediyesi ile önemli bir ihtiyacının giderildiğini söyledi. Baykarlar, “Hasta yatağı ile ilgili Yunusemre Belediyemize talepte bulunmuştuk. Belediye ekipleri hasta yatağını alıp mahallemize getirdi. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.
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