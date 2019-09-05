Yunusemre voleybolda yeni sezon çalışmalarına başladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü, voleybolda 2019-2020 sezonu çalışmalarına başladı.

Yunusemre Belediyespor voleybolda yeni sezon çalışmalarına başladı. Yeni sezonda iddialı olduklarını dile getiren Başantrenör Seda Çarıkçı bu yıl 4 kategoride mücadele edeceklerini belirtti. Çarıkçı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaz spor okulları çalışmalarımız sona erdi. Kış spor okulları bu yıl da devam edecek. Altyapı takımlarımız lige 4 yaş grubunda katılacak. Minikler, midi, yıldız ve gençler olmak üzere 4 kategoride mücadele edeceğiz. Geçen sezon miniklerde üçüncü olmuştuk. Bu sezon yıldız ve gençlerde derece bekliyoruz. Temmuz ayından bu yana çalışmalarımıza ağırlık verdik. Teknik ve kuvvet antrenmanlarımızı tamamladık. Salon çalışmalarımız başladı. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Bizlere her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ederiz” diye konuştu.