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Aktüel Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı
Aktüel

Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:16:13 -
Yunusemre Kaymakamı Kantay'ın makam aracı kaza yaptı: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesi Kaymakamı Atilla Kantay'ın makam otomobili ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Cengiz Çapacı'nın kullandığı Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'ın 45 AA 124 plakalı makam aracı ile İsmail İçyer idaresindeki 45 AAP 027 plakalı hafif ticari araç, Menemen Caddesi Ingolstadt Bulvarı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından her iki otomobil de yoldan kaldırıldı.

Bu arada, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'ın kaza esnasında araçta olmadığı öğrenildi.

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