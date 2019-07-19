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Yunusemre Belediyesi bu yıl da Aigai kazı çalışmalarının ana sponsoru oldu

Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai antik kentinde yürütülecek kazı çalışmalarına desteğini bu yıl da sürdürecek.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:12
Yunusemre Belediyesi bu yıl da Aigai kazı çalışmalarının ana sponsoru oldu

Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai antik kentinde yürütülecek kazı çalışmalarına desteğini bu yıl da sürdürecek. Çalışmalar kapsamında protokol imzalanırken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tarihi ve kültürel varlıkların gün yüzüne çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmaları önemsediklerini belirtti.


Yunusemre Belediyesi, Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö 8. yüzyıla dayanan Aigai antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarına bu yıl da destek verecek. Yürütülecek çalışma kapsamında protokol imzalanırken; imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve Belediye Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz katıldı.


Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, bu yıl da ana sponsorlarının Yunusemre Belediyesi olduğunu dile getirerek Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Doç. Dr. Sezgin burada yaptığı açıklamada, “Birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da Aigai kazılarının ana sponsoru Yunusemre Belediyesi. Bu çalışmalar bizim için çok önemli. Başkanımızın destekleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Amaçlarının kentin tarihi dokusunu öne çıkarmak olduğunu kaydeden Başkan Çerçi ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “İlçemizde sanayi ve tarımın yanı sıra tarih turizmini de öne çıkarmak adına çalışmalar yapıyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak bu yıl da Aigai’de devam eden kazı çalışmalarına ekipman, ulaşım, yemek, lojistik hizmetleri ile personel konusunda katkı sunacağız” dedi.


İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da şehrin kültürel ve tarihi değerlerinin ortaya çıkarılmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Belediye Başkanımız seçildiği ilk günden beri şehrin imarı ve ihyası için müthiş çalışmalara imza atıyor. Bunun içinde kültür ve sanat çalışmaları çok ayrı bir yer teşkil ediyor. Müzeler, kültür salonları bunlar ile ilgili aktiviteler var. Aigai’deki kazı çalışmalarına da ciddi anlamda destek veriyor. Başkanımıza, ekibine ve Yunusemre Belediyemize vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederiz.”

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:12
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