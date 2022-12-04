Yunus Akgün'ün karın ağrısı belli oldu!

Galatasaray'da kazandığı paranın az olduğu gerekçesiyle mutsuz olan Yunus Akgün'ün ezeli rakip Trabzonspor ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu olayın gün yüzüne çıkmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarların sabrı taştı.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla istenilen performansı bir türlü yakalayamadı. Bunun nedeninin Yunus'un aldığı paranın az olmasından kaynaklandığı öğrenilince sarı-kırmızılılar genç oyuncuyla masaya oturmuştu.

Yıllık 9 milyon TL teklif yapan sarı-kırmızılı yönetime Yunus'tan flaş bir yanıt geldi. Bu teklifi de reddeden Yunus, 13 milyon TL garanti para ve bonus istedi. Galatasaray yönetimi ise Yunus'un bu talepleri sonrası masadan kalktı.

Yunus için ilk ciddi teklif Trabzonspor’dan geldi. Bordo-mavili yetkililerle görüşen Yunus, Trabzonspor'a gitmeyi kabul etti. İki kulübün yetkilileri de İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Trabzonspor ile Galatasaray'ın anlaşması durumunda Yunus Akgün ligin ikinci devresinde Trabzonspor forması giyecek.