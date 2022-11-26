Yunus Akgün'de beklenen son!

Galatasaray'da Yunus Akgün konusu nihayete eriyor. Sarı-Kırmızılıların Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtildi. Genç futbolcunun adı transfer dedikodularına da karışmıştı.

Galatasaray'da adı transfer dedikodularına da karışan Yunus Akgün'de düğüm çözülüyor. Sarı-Kırmızılıların, Yunus Akgün ile yeni kontrat konusunda büyük mesafe kat ettiği belirtildi.

Galatasaray'da sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus Akgün'ün kontrat uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da oyunculara tam 12 gün izin verilmişti. Yabancılar soluğu yurt dışında alırken, takımda tatile çıkmayan tek isim Yunus Akgün oldu.

Akşam'a göre; Belgrad Ormanı'nda koşuya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, herkesin izinli olduğu Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Yunus'un, sarı-kırmızılı kulüple kontrat uzatma görüşmelerinin de olumlu ilerlediği öğrenildi.