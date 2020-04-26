Yünsa’da yeni görevlendirme

Mustafa Sürmegöz, yaptığı açıklamada, öncelikle son dönemde Yünsa Genel Müdürlük görevini yürüten Nuri Düzgören’e Yünsa’ya sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Yünsa’yı devraldıktan sonra yönetim olarak yoğun bir çalışma dönemi içinde olduklarını anlattı ve Covid -19 salgını nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği amacıyla durdurulan üretimin, yarından itibaren kademeli olarak faaliyete geçeceğini kaydetti.