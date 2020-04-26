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Ekonomi

Yünsa’da yeni görevlendirme

Avrupa’nın lider yünlü kumaş üreticisi Yünsa’da yönetim kademesinde bayrak değişimi yaşandı. Yünsa’da Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Mustafa Sürmegöz, Yönetim Kurulu kararı ile şirketin Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

2020-04-26 10:48:00 -
Yünsa’da yeni görevlendirme

Mustafa Sürmegöz, yaptığı açıklamada, öncelikle son dönemde Yünsa Genel Müdürlük görevini yürüten Nuri Düzgören’e Yünsa’ya sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Yünsa’yı devraldıktan sonra yönetim olarak yoğun bir çalışma dönemi içinde olduklarını anlattı ve Covid -19 salgını nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği amacıyla durdurulan üretimin, yarından itibaren kademeli olarak faaliyete geçeceğini kaydetti.

 

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