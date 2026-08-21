Cilt lekelerini silip atan ve ışıltı veren havuç-pancar maskesi: A ve C vitamini deposuna dikkat!
Cilt lekelerini silip atan ve ışıltı veren havuç-pancar maskesi kullanımı çok önemli bir metottur...
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Cilt lekelerini silip atan ve ışıltı veren havuç-pancar maskesi kullanımı çok önemli bir metottur...
Doğanın güçlü antioksidanları havuç ve pancar, ciltteki koyu lekelere savaş açıyor. A vitamini ve C vitamini deposu bu doğal maske tarifiyle pürüzsüz, aydınlık ve cam gibi görünen bir cilde kavuşmak artık çok kolay. Cilt lekelerini silen maske tarifi haberimizde…
Güneş lekeleri, sivilce izleri ve mat bir cilt görünümü hemen her kadının ortak sorunu. Pahalı kozmetik ürünlere alternatif olarak öne çıkan havuç ve pancar kombinasyonu, hücre yenileyici özellikleriyle cilt tonunu eşitlemede çok etkili oluyor.
Düzenli kullanımda cilt lekelerinin görünümünü gözle görülür şekilde azaltan ve cilde doğal bir parlaklık kazandıran ev yapımı maske tarifi, bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday.
Gerekli Malzemeler 1/2 adet orta boy pancar (Renk tonunu eşitler, cilde doğal bir canlılık verir) 1/2 adet orta boy havuç (A vitamini içeriğiyle hücre yenilenmesini destekler) 1 yemek kaşığı süzme yoğurt (Laktik asit içeriğiyle hafif peeling etkisi sağlar) 1 tatlı kaşığı bal (Cildi derinlemesine nemlendirir ve yatıştırır)
Hazırlanışı Havuç ve pancarı soyup rendenin ince tarafıyla rendeleyin veya katı meyve sıkacağından geçirin. Elde ettiğiniz sebze posasını/suyunu süzgeç yardımıyla bir kaba alın. Üzerine yoğurdu ve balı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.
Yüzünüzü temizleyip kurulayın. Hazırladığınız maskeyi göz ve dudak çevresi hariç tüm yüzünüze eşit bir şekilde sürün. Maskeyi cildinizde 15-20 dakika bekletin. Süre sonunda yüzünüzü ılık suyla nazikçe yıkayarak temizleyin ve ardından nemlendiricinizi uygulayın. UYGULAMA İPUÇLARI Kullanım Sıklığı: En etkili sonuç için haftada 1 veya 2 kez düzenli olarak uygulayın. Hassas Cilt Uyarısı: Maskeyi yüzünüze sürmeden önce bileğinizin iç kısmında test ederek alerjik bir reaksiyon vermediğinden emin olun. Tazelik: İçinde taze sebze suları yer aldığı için karışımı her defasında taze olarak hazırlamaya özen gösterin.
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