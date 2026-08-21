Cilt lekelerini silip atan ve ışıltı veren havuç-pancar maskesi: A ve C vitamini deposuna dikkat!

Yüzünüzü temizleyip kurulayın. Hazırladığınız maskeyi göz ve dudak çevresi hariç tüm yüzünüze eşit bir şekilde sürün. Maskeyi cildinizde 15-20 dakika bekletin. Süre sonunda yüzünüzü ılık suyla nazikçe yıkayarak temizleyin ve ardından nemlendiricinizi uygulayın. UYGULAMA İPUÇLARI Kullanım Sıklığı: En etkili sonuç için haftada 1 veya 2 kez düzenli olarak uygulayın. Hassas Cilt Uyarısı: Maskeyi yüzünüze sürmeden önce bileğinizin iç kısmında test ederek alerjik bir reaksiyon vermediğinden emin olun. Tazelik: İçinde taze sebze suları yer aldığı için karışımı her defasında taze olarak hazırlamaya özen gösterin.