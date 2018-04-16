Yunanlıların hazmedemediği Kardak krizi nedir? Ne olmuştur?

1996 Ocak ayında Türkiye ile Yunanistan arasında Türk bandıralı bir geminin Kardak Kayalıkları’nda karaya oturması sonucu Yunan ve Türk kurtarma ekipleri arasında anlaşmazlık çıkınca patlayan krizdir ve iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir.

Figen Akat isimli Türk gemisi 25.12.1995 tarihinde Ege Denizi’ndeki Kardak Kayalıkları’nda karaya oturdu. Bu olaydan sonra Yunanistan, deniz kazasının kendi karasularında olduğunu ileri sürdü. Türkiye ise söz konusu adaların kendisine ait olduğunu belirtti.Y unanistan ordusu, bir süre sonra doğudaki adacığa asker çıkarıp bayrak dikti. Bunun üzerine iki ülkenin deniz kuvvetleri adanın çevresinde konuşlandı.

O BAYRAK İNER, O ASKER GİDER

Zamanın Başbakanı Tansu Çiller, O bayrak iner, o asker gider diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaşa hazır olduğunu belirtti ve 30.01.1996 gecesi adaya asker çıkarılmasını istedi.Türk SAT ve SAS komandoları Doğu Kardak’ı kuşatmış olan Yunan donanmasının arasından geçerek hemen ikinci ada olan Batı Kardak'a gece operasyonu ile çıkıp Türk bayrağını diktiler.

Sonrasında Bill Clinton’un telefonu ve NATO Genel Sekreteri Javier Solana ve Amerikan delegesi Richard Holbrooke girişimleriyle tansiyon düşürülmüş.