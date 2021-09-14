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Gündem

Yunanlılar yine geri itti Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 olayda Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 19 göçmenİ, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 21:35:00 -
Yunanlılar yine geri itti Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu belirtilen yere sevk edildi. Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan fiber tekne içerisindeki 7 düzensiz göçmen bota alınarak kurtarıldı.

Sabaha karşı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen daha olduğu bilgisi alındı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

2 olayda kurtarılan 19 göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

 

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