Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği maaş herkesi şaşkına çevirdi!

Galatasaray'ın 10 numara transferi için listesinin bir numarasındaki isim olan Bruno Fernandes'in istediği maaş sarı kırmızılı yönetimi şaşkına çevirdi. Başkan Dursun Özbek, bu isteği karşılayabilmek için formül arıyor. Ligde 5'te 5, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final ve üstünü hedefleyen Galatasaray, dünya yıldızlarının peşine düştü. Bu doğrultuda 10 numara için en güçlü adaylardan biri Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes.