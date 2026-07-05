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Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği maaş herkesi şaşkına çevirdi!

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Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği maaş herkesi şaşkına çevirdi!

Galatasaray'ın 10 numara transferi için listesinin bir numarasındaki isim olan Bruno Fernandes'in istediği maaş sarı kırmızılı yönetimi şaşkına çevirdi. Başkan Dursun Özbek, bu isteği karşılayabilmek için formül arıyor. Ligde 5'te 5, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final ve üstünü hedefleyen Galatasaray, dünya yıldızlarının peşine düştü. Bu doğrultuda 10 numara için en güçlü adaylardan biri Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes.

#1
Foto - Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği maaş herkesi şaşkına çevirdi!

MANU 35 MİLYON EURO İSTİYOR Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu için Manchester United 35 milyon Euro istemişti.

#2
Foto - Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği maaş herkesi şaşkına çevirdi!

BRUNO FERNANDES'TEN ŞOK TALEP Sözcü'nün haberine göre; bu rakamı ödemeyi göze alan sarı-kırmızılılar, yıldız orta sahanın maaş talebiyle sarsıldı. Bruno Fernandes sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 21 milyon Euro istedi. Bu gelişme sonrası beklemeye geçen idareciler bir taraftan bütçe oluşturmaya çalışırken, alternatif isimlere de bakıyor.

#3
Foto - Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği maaş herkesi şaşkına çevirdi!

Victor Osimhen’in 21 milyon Euro’luk maaşının 15’i kulüp tarafından ödenirken, kalan 6 milyon Euro’su sponsorlar tarafından karşılanıyor. Galatasaray'ın aynı formülle Fernandes’i kadrosuna katabileceği belirtiliyor. Son sözü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek söyleyecek.

#4
Foto - Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği maaş herkesi şaşkına çevirdi!

Manchester United'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 9 gol attı ve 22 asist yaptı.

#5
Foto - Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği maaş herkesi şaşkına çevirdi!

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