Lösemi tedavisi gören Cansever'den imalı paylaşım: 'Hayatından sileceksin'
Uzun süredir Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve Almanya'da ameliyat geçiren şarkıcı Cansever, sosyal medya hesabından imalı paylaşım yaptı.
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Uzun süredir Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve Almanya'da ameliyat geçiren şarkıcı Cansever, sosyal medya hesabından imalı paylaşım yaptı.
90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever'den geçtiğimiz yıl üzen haber gelmişti.
Almanya'da sürdüren usta sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Cansever'e uygun donör bulunmuş, sanatçı 26 Mart'ta ilik nakli ameliyatına alınmıştı.
Sağlık sorunlarıyla ilgili zor günler geçiren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından içini döktü.
CANSEVER: 'HAYATINDAN SİLECEKSİN'
Hayatındaki bazı kişilere resti çeken Cansever, "Seni düşüneni sen de düşüneceksin. Sana kıymet verene sen de kıymet vereceksin. Seni sormayan, aramayanı sen de hayatından sileceksin. Bu sözüm kulağınıza küpe olsun" dedi.
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