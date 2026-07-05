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Lösemi tedavisi gören Cansever'den imalı paylaşım: 'Hayatından sileceksin'

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Lösemi tedavisi gören Cansever'den imalı paylaşım: 'Hayatından sileceksin'

Uzun süredir Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve Almanya'da ameliyat geçiren şarkıcı Cansever, sosyal medya hesabından imalı paylaşım yaptı.

#1
Foto - Lösemi tedavisi gören Cansever'den imalı paylaşım: 'Hayatından sileceksin'

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever'den geçtiğimiz yıl üzen haber gelmişti.

#2
Foto - Lösemi tedavisi gören Cansever'den imalı paylaşım: 'Hayatından sileceksin'

Almanya'da sürdüren usta sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Cansever'e uygun donör bulunmuş, sanatçı 26 Mart'ta ilik nakli ameliyatına alınmıştı.

#3
Foto - Lösemi tedavisi gören Cansever'den imalı paylaşım: 'Hayatından sileceksin'

Sağlık sorunlarıyla ilgili zor günler geçiren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından içini döktü.

#4
Foto - Lösemi tedavisi gören Cansever'den imalı paylaşım: 'Hayatından sileceksin'

CANSEVER: 'HAYATINDAN SİLECEKSİN'

#5
Foto - Lösemi tedavisi gören Cansever'den imalı paylaşım: 'Hayatından sileceksin'

Hayatındaki bazı kişilere resti çeken Cansever, "Seni düşüneni sen de düşüneceksin. Sana kıymet verene sen de kıymet vereceksin. Seni sormayan, aramayanı sen de hayatından sileceksin. Bu sözüm kulağınıza küpe olsun" dedi.

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