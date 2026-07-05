Soyguna bakanlık el attı! Giriş bedava, lahmacun 10 kat daha ucuz: Çok sayıda ilde başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde işletilen plajlara giriş için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Duş ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar da ücretsiz olarak karşılanıyor. Tesis içindeki fiyatlandırmalar ise tüm gün otopark kullanımı için 120 lira, lahmacun için 125 lira, hamburger için 450 lira ve isteğe bağlı şezlong kiralama bedeli için 400 lira olarak uygulanıyor. Halk plajları projesi halihazırda turizm hareketliliğinin en yüksek olduğu Akdeniz ve Ege kıyılarında konumlanmış durumda. Güncel verilere göre, bakanlık tarafından işletilen plajların 14’ü Antalya’da, 5’i Muğla’da ve 1’i İzmir’de olmak üzere toplam 20 farklı noktada tatilcilere hizmet sunuyor.