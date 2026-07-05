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Soyguna bakanlık el attı! Giriş bedava, lahmacun 10 kat daha ucuz: Çok sayıda ilde başlıyor

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Soyguna bakanlık el attı! Giriş bedava, lahmacun 10 kat daha ucuz: Çok sayıda ilde başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlara karşı halk plajlarıyla ekonomik bir alternatif getirdi. Düşük fiyatlar vatandaşa rahat bir nefes aldırdı. Proje çok sayıda ile yayılacak.

#1
Foto - Soyguna bakanlık el attı! Giriş bedava, lahmacun 10 kat daha ucuz: Çok sayıda ilde başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tatil beldelerinde artan fiyatlara karşı vatandaşlara ekonomik tatil yapma imkanı sunan halk plajı projesini sürdürüyor. Hayata geçirilen bu proje ile Türkiye’nin en yoğun turizm merkezlerinde, maliyet kaygısı yaşamadan deniz turizminden faydalanılabilmesi için yeni bir hizmet modeli ortaya konuyor.

#2
Foto - Soyguna bakanlık el attı! Giriş bedava, lahmacun 10 kat daha ucuz: Çok sayıda ilde başlıyor

Özellikle yaz aylarında özel işletmelerin uyguladığı yüksek fiyatlarla gündeme gelen Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bakanlığa ait tesisler belirgin bir fiyat farkı oluşturuyor. Bölgedeki bazı özel işletmelerde otopark ücretleri 1800 ile 3 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. İşletmelerdeki bir lahmacunun fiyatı 2 bin 500 liraya kadar çıkarken, Türkbükü’ndeki halk plajı ise ekonomik bir alternatif olarak faaliyet gösteriyor.

#3
Foto - Soyguna bakanlık el attı! Giriş bedava, lahmacun 10 kat daha ucuz: Çok sayıda ilde başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde işletilen plajlara giriş için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Duş ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar da ücretsiz olarak karşılanıyor. Tesis içindeki fiyatlandırmalar ise tüm gün otopark kullanımı için 120 lira, lahmacun için 125 lira, hamburger için 450 lira ve isteğe bağlı şezlong kiralama bedeli için 400 lira olarak uygulanıyor. Halk plajları projesi halihazırda turizm hareketliliğinin en yüksek olduğu Akdeniz ve Ege kıyılarında konumlanmış durumda. Güncel verilere göre, bakanlık tarafından işletilen plajların 14’ü Antalya’da, 5’i Muğla’da ve 1’i İzmir’de olmak üzere toplam 20 farklı noktada tatilcilere hizmet sunuyor.

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Foto - Soyguna bakanlık el attı! Giriş bedava, lahmacun 10 kat daha ucuz: Çok sayıda ilde başlıyor

Bakanlık, bu hizmet modelini yalnızca güney ve batı sahilleriyle sınırlı tutmayarak Türkiye'nin diğer bölgelerine de taşımayı planlıyor. Bu strateji doğrultusunda, 2026 yılının sonuna kadar Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz bölgelerinde üç yeni halk plajının daha faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Hizmete sunulan plajlarda sadece deniz ve yeme-içme imkanı değil, aynı zamanda çeşitli sosyal donatılar da bulunuyor. Ziyaretçilerin kullanımı için tesis alanlarında soyunma kabinleri, bebek bakım odaları, çocuk oyun parkları, spor alanları ve mescitler gibi farklı ihtiyaçlara yönelik bölümler yer alıyor.

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