Soyguna bakanlık el attı! Giriş bedava, lahmacun 10 kat daha ucuz: Çok sayıda ilde başlıyor

Bakanlık, bu hizmet modelini yalnızca güney ve batı sahilleriyle sınırlı tutmayarak Türkiye'nin diğer bölgelerine de taşımayı planlıyor. Bu strateji doğrultusunda, 2026 yılının sonuna kadar Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz bölgelerinde üç yeni halk plajının daha faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Hizmete sunulan plajlarda sadece deniz ve yeme-içme imkanı değil, aynı zamanda çeşitli sosyal donatılar da bulunuyor. Ziyaretçilerin kullanımı için tesis alanlarında soyunma kabinleri, bebek bakım odaları, çocuk oyun parkları, spor alanları ve mescitler gibi farklı ihtiyaçlara yönelik bölümler yer alıyor.