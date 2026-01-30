Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!

TAHSİN HAN

Türkiye, bölgesinde ve farklı coğrafyalarda etkisini artırmaya ve yeni ittifaklar kurmaya devam ederken Yunan medyası, Atina’nın Hindistan’la kurmaya çalıştığı enerji ve ticaret koridorunun Ankara tarafından engellendiğini yazdı. Pentapostagma sitesinin haberine göre, Türkiye, Yunanistan ve Hindistan’ın Hint Okyanusu’ndan Doğu Akdeniz’e uzanan koridor planlarını bozmak istiyor ve bu konuda çok iştahlı hareket ediyor.

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Ankara, Bangladeş’i de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan eksenine eklenmesiyle Hindistan, hiçbir koşulda göz ardı edemeyeceği soğuk gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Yeni Delhi’nin halihazırda attığı adımlar, Yunanistan ve Kıbrıs ile askeri ittifakı güçlendirmeye yönelik; zira bu iki ülke, Akdeniz ve Avrupa’ya enerji ve mal transferi planının ortakları.

TÜRKLER BİRÇOK SİLAH SATTI

13 Ocak 2026’da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) yetkililerinin de aralarında bulunduğu büyük bir Türk heyeti, Bangladeş Hava Kuvvetleri yetkilileriyle istişarelerde bulunmak üzere Dakka’ya gitti. Ardından, Bangladeşli yetkililerin, 600 milyon ABD doları değerinde bir anlaşma kapsamında 6 adet Türk yapımı T129 ATAK saldırı helikopteri ve Hisar-O+ orta menzilli karadan havaya füze (SAM) sisteminin satın alındığını doğruladıkları bildirildi.

ANKA İHA’SI DA ALACAKLAR

Ayrıca Türk yapımı Anka insansız savaş uçağı (İHA) tedariki için de görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

Aralık 2025’in sonlarında, Bangladeş’in Türk savunma şirketi Roketsan tarafından üretilen Cirit lazer güdümlü füzelerini satın almayı düşündüğü bildirildi. Bu arada, Hint medyası, Türkiye-Bangladeş savunma işbirliğinin genişlemesini endişe verici bir şekilde sundu:

“Bangladeş ordusu şu anda Türk yapımı çok sayıda askeri teçhizat kullandığı biliniyor. Türkiye, bir yandan müttefiklerini Türk yapımı silahlara bağlarken, diğer yandan Hint Okyanusu’ndan Doğu Akdeniz’e uzanan koridora yönelik ciddi bir askeri eksen oluşturuyor.

Ankara’nın hedefi, kademeli olarak tüm Müslüman ülkeleri kontrol altına almak, Türk etkisini Batı Asya’ya, Afrika’ya ve Doğu Akdeniz’e yaymaktır.

Türklerin yeni Osmanlı planlarının önündeki tek engel, mevcut Yunanistan-Kıbrıs-İsrail savunma eksenidir ve her şey bunun yanı sıra Hindistan’ın ve diğer ülkelerin de ekleneceğini göstermektedir.”