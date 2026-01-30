Kafe ve restoranlarda 'kuver' dönemi bitti: Ticaret Bakanlığı haksız ücrete "dur" dedi!

Son dönemde kafe ve restoranlarda 20 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıkan "masa ücreti" ve "servis bedeli" kurnazlığına devlet müdahale etti. Tüketicilerin yoğun şikayetlerini dikkate alan Ticaret Bakanlığı, haksız kazancın önüne geçmek için yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, tüketiciden kuver, masa veya servis ücreti adı altında herhangi bir ilave ödeme talep edilmesi yasaklandı.

LİSTE DIŞI ÜCRET ALINAMAYACAK

Yürürlüğe giren yönetmelik, fiyat listelerinin şeffaflığını da koruma altına alıyor. İşletmeler, tarife ve fiyat listesinde belirtilen rakamların dışında, hangi isimle olursa olsun ekstra bir bedeli müşteriye yansıtamayacak. Bu kararla birlikte, özellikle büyükşehirlerde alışkanlık haline gelen ve hesap öderken sürpriz yaratan "zorunlu servis ücreti" uygulaması tarih oldu.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Yasağa uymayan ve faturalarına hala servis bedeli eklemeye devam eden işletmelere yönelik ağır cezai yaptırımlar uygulanacak. Bakanlık, vatandaşların bu tür haksız taleplerle karşılaşmaları durumunda ilgili mercilere şikayette bulunmaları çağrısında bulundu. Yeni düzenleme, tüketicinin korunması ve piyasadaki fiyat istikrarının sağlanması açısından büyük bir adım olarak nitelendiriliyor.