Resmen açıklandı: Ve Kante, Fenerbahçe için son sözü söyledi: Şok istifa
Emrah Savcı

Resmen açıklandı: Ve Kante, Fenerbahçe için son sözü söyledi: Şok istifa

Fenerbahçe'de N'Golo Kante mesaisi devam ediyor. Fransız yıldızın transferle ilgili Al-Ittihad'a kesin kararını ilettiği ifade edildi.

#1
Foto - Resmen açıklandı: Ve Kante, Fenerbahçe için son sözü söyledi: Şok istifa

Tüm bu gelişmeler sonrası Suudi ekibinde şok bir istifa yaşanabileceği konuşuluyor.

#2
Foto - Resmen açıklandı: Ve Kante, Fenerbahçe için son sözü söyledi: Şok istifa

Fenerbahçe, N'Golo Kante için tüm imkanları zorluyor. Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, son teklife hazırlanıyor. Kante'nin ise Fenerbahçe ile ilgili kararı son derece net.

#3
Foto - Resmen açıklandı: Ve Kante, Fenerbahçe için son sözü söyledi: Şok istifa

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bonservis konusunda 9 milyon euroya kadar inen Al-Ittihad'a son teklifi bekleniyor. Suudi ekibinin teknik direktörü Sergio Conceiçao ise Kante'nin takımda tutulmasını istiyor. Ancak Kante, hocasının ısrarına rağmen Fenerbahçe'de forma giyme isteğinden geri adım atmadı.

#4
Foto - Resmen açıklandı: Ve Kante, Fenerbahçe için son sözü söyledi: Şok istifa

Kante'nin bu tutumu sonrası Al-Ittihad'da sürpriz bir istifa yaşanabilir. Suudi basını, Inter'in gündeminde olan Moussa Diaby ve Fenerbahçe'nin transferi için çabaladığı Kante'nin takımdan ayrılması durumunda teknik direktör Conceiçao'nun istifa edebileceğini belirtti.

