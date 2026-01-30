Resmen açıklandı: Ve Kante, Fenerbahçe için son sözü söyledi: Şok istifa
Fenerbahçe'de N'Golo Kante mesaisi devam ediyor. Fransız yıldızın transferle ilgili Al-Ittihad'a kesin kararını ilettiği ifade edildi.
Tüm bu gelişmeler sonrası Suudi ekibinde şok bir istifa yaşanabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe, N'Golo Kante için tüm imkanları zorluyor. Fransız yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, son teklife hazırlanıyor. Kante'nin ise Fenerbahçe ile ilgili kararı son derece net.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bonservis konusunda 9 milyon euroya kadar inen Al-Ittihad'a son teklifi bekleniyor. Suudi ekibinin teknik direktörü Sergio Conceiçao ise Kante'nin takımda tutulmasını istiyor. Ancak Kante, hocasının ısrarına rağmen Fenerbahçe'de forma giyme isteğinden geri adım atmadı.
Kante'nin bu tutumu sonrası Al-Ittihad'da sürpriz bir istifa yaşanabilir. Suudi basını, Inter'in gündeminde olan Moussa Diaby ve Fenerbahçe'nin transferi için çabaladığı Kante'nin takımdan ayrılması durumunda teknik direktör Conceiçao'nun istifa edebileceğini belirtti.
