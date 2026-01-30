İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan eden AB'ye karşılık gerekli önlemleri alacağını duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu hedef alan skandal kararına sert bir yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Devrim Muhafızları’nın İran anayasasına göre resmi silahlı kuvvetlerin ayrılmaz bir parçası ve egemenliğin teminatı olduğunu vurgulayan bakanlık, bu girişimin sadece bir orduyu değil, tüm İran ulusunu hedef aldığını belirtti.

AB’nin bu tutumunun küresel düzeyde hukuksuzluğu teşvik ettiği ve Avrupa’nın yapıcı bir aktör olma iddiasına ağır darbe vurduğu kaydedildi.

"AVRUPA İSRAİL’İN SUÇ ORTAĞIDIR"

Açıklamada, Avrupa’nın Orta Doğu politikasına yönelik zehir zemberek eleştiriler yer aldı.

AB’nin Filistin’deki soykırımda İsrail rejiminin yanında durduğu ve İran’a yönelik saldırılarda Tel Aviv ile iş birliği yaptığı ifade edildi.

Avrupalı yetkililerin "cezasızlığı önleme" söylemlerini "acı bir şaka" olarak nitelendiren İran yönetimi, AB’nin bu kararla tarafsızlığını tamamen yitirdiğini savundu.

SİYASİ VE GÜVENLİK SONUÇLARI OLACAK

İran, bu kararın sadece kağıt üzerinde kalmayacağı konusunda Avrupa’yı açıkça uyardı.

Kararın doğuracağı siyasi, hukuki ve güvenlik sonuçlarından doğrudan Avrupalı liderlerin sorumlu olacağı belirtildi.

İran ulusunun meşru çıkarlarını korumak adına her türlü adımın atılacağını ilan eden Tahran, Avrupa’ya karşı "gerekli önlemlerin" çok yakında hayata geçirileceği mesajını verdi.