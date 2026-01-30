Rusya ve ABD çekiliyor: Suriye'de tek oyun kurucu Türkiye!

Bir dönem yüzlerce yabancı üssün cirit attığı Suriye topraklarında, Batılı güçler birer birer bayrak indiriyor. Bölgeyi kan gölüne çeviren emperyalist odaklardan geriye sadece sönmeye yüz tutmuş birkaç karargah kalırken; Türkiye, hem masada hem sahada yazdığı destanla bölgenin yegane hakimi ve koruyucusu olduğunu tüm dünyaya ilan etti!

BATI’NIN "ÜS" BALONU SÖNDÜ, TÜRKİYE’NİN ADALETİ ŞAHLANDI

2015 yılından bu yana Suriye’yi bir laboratuvar gibi kullanan, "terörle mücadele" maskesi altında yüzlerce askeri üs kuran şer odakları, Türk devletinin çelikten iradesine çarptı. Bir zamanlar haritalarda mantar gibi türeyen o yabancı üslerden bugün eser yok! Rusya ve ABD’nin elinde kalan bir-iki göstermelik nokta da tahliye takvimini bekliyor.

Özellikle bölgeyi istikrarsızlaştırmak için her türlü kirli ittifaka giren ABD, şimdi DEAŞ bahanesinin de sonuna gelmiş durumda. Tutuklu tasfiyelerinin ardından arkasına bakmadan çekilmeye hazırlanan Washington yönetimi, bölgenin gerçek sahibinin kim olduğunu acı bir tecrübeyle öğrenmiş oldu.

MEHMETÇİK'İN BÜYÜK TEMİZLİĞİ: SÖMÜRGECİLERE GEÇİT YOK!

Türkiye, Fırat Kalkanı’ndan Zeytin Dalı’na, Barış Pınarı’ndan Bahar Kalkanı’na kadar uzanan harekat zinciriyle sadece terör örgütlerini değil, o örgütlerin arkasındaki küresel güçleri de dize getirdi.

Küresel Odaklar Kaçıyor: Batılı güçler "güvenli bölge" yalanlarıyla oyalama yaparken, Türkiye bizzat sahaya inerek huzuru inşa etti.

Tam Hakimiyet: Bugün Suriye sahasında sözü dinlenen, bölge halkının umudu olan tek güç Kahraman Türk Ordusu’dur.

Stratejik Deha: Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve savunma sanayimizin yerli-milli gücü, emperyalistlerin Suriye üzerindeki tüm hesaplarını çöpe attı.

SON KALE ANKARA!

Gelinen noktada tablo net: Emperyalizm Suriye’de mağlup olmuştur. Bir zamanlar "Türkiye’siz çözüm" arayanlar, bugün Ankara’nın onayını almadan adım atamaz hale gelmiştir. Suriye halkı, Batı’nın sömürgeci postalları altında değil, Türk bayrağının gölgesinde huzur bulmaktadır.

Şimdi dünya bu gerçeği konuşuyor: Bölgede tek bir büyük güç var, o da Türkiye Cumhuriyeti!