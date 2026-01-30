Trump’tan Küba’ya sert yaptırım hamlesi: Petrol satan ülkelere tarife kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da imzaladığı yeni kararnameyle Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelere yönelik ek gümrük tarifeleri uygulanmasına izin verdi.

Trump yönetimi, bu adımı “ulusal acil durum” ilanı kapsamında attı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kararın “Küba rejiminin ABD’nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik tehditlerine yanıt” olduğu belirtildi.

YENİ TARİFE SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Açıklamada, kararnameyle birlikte ABD’nin, Küba’ya doğrudan veya dolaylı yoldan petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulayabileceği kaydedildi.

Yeni sistem, bu ülkelerle yapılacak ticaretin kapsamını doğrudan etkileyecek.

Trump, kararnameyle Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarına da geniş yetkiler verdi. Bu kapsamda bakanlıklar, tarife uygulama sürecine ilişkin yönetmelik ve kuralları belirleyebilecek.

“ULUSAL GÜVENLİĞİ KORUMA” GEREKÇESİ

Açıklamada, söz konusu önlemlerin ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasının korunması amacıyla alındığı vurgulandı.

Trump yönetimi, Küba hükümetini “kötü niyetli eylem ve politikalar yürütmekle” suçladı.

KÜBA VE DİĞER ÜLKELER İÇİN KOŞULLU ESNEKLİK

Kararnameye göre, Küba ya da etkilenen ülkeler, ABD’nin güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyumlu adımlar atmaları halinde kararnamede değişiklik yapılmasını talep edebilecek.

Trump yönetiminin bu hamlesi, Latin Amerika bölgesinde enerji ticareti üzerinden yeni bir diplomatik gerilim dalgası başlatabileceği şeklinde değerlendiriliyor.