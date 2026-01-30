  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyanet'ten "küresel vicdan" ve "terörle mücadele" çıkışı: Sapkın yapılara geçit yok! Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi CHP’li avukat, odatv kavgası büyüyor! Hüseyin Ersöz, Soner Yalçın’ı kendisine şahit getirince... CHP’de Kadayıf Kutulu Rüşvet Rezaleti: Kirli Çark Adliyede Patladı! Cezaevi aracı devrildi, 19 yaralı Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları… Fondaş medyada bul bulabilirsen! Yolsuzluğu yazmayanlar savunmaları da yazamadı Baklava kutusundan rüşvete, evlere şenlik savunma: Videoya rağmen kabul etmiyorlar Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"
Dünya Trump’tan Küba’ya sert yaptırım hamlesi: Petrol satan ülkelere tarife kararı
Dünya

Trump’tan Küba’ya sert yaptırım hamlesi: Petrol satan ülkelere tarife kararı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump’tan Küba’ya sert yaptırım hamlesi: Petrol satan ülkelere tarife kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelere karşı yeni yaptırımlar içeren bir kararname imzaladı. Karar, bu ülkelerden ithal edilen mallara ek gümrük vergisi uygulanmasının önünü açıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da imzaladığı yeni kararnameyle Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelere yönelik ek gümrük tarifeleri uygulanmasına izin verdi.

Trump yönetimi, bu adımı “ulusal acil durum” ilanı kapsamında attı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kararın “Küba rejiminin ABD’nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik tehditlerine yanıt” olduğu belirtildi.

YENİ TARİFE SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Açıklamada, kararnameyle birlikte ABD’nin, Küba’ya doğrudan veya dolaylı yoldan petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulayabileceği kaydedildi.
Yeni sistem, bu ülkelerle yapılacak ticaretin kapsamını doğrudan etkileyecek.

Trump, kararnameyle Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarına da geniş yetkiler verdi. Bu kapsamda bakanlıklar, tarife uygulama sürecine ilişkin yönetmelik ve kuralları belirleyebilecek.

“ULUSAL GÜVENLİĞİ KORUMA” GEREKÇESİ

Açıklamada, söz konusu önlemlerin ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasının korunması amacıyla alındığı vurgulandı.
Trump yönetimi, Küba hükümetini “kötü niyetli eylem ve politikalar yürütmekle” suçladı.

KÜBA VE DİĞER ÜLKELER İÇİN KOŞULLU ESNEKLİK

Kararnameye göre, Küba ya da etkilenen ülkeler, ABD’nin güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyumlu adımlar atmaları halinde kararnamede değişiklik yapılmasını talep edebilecek.

Trump yönetiminin bu hamlesi, Latin Amerika bölgesinde enerji ticareti üzerinden yeni bir diplomatik gerilim dalgası başlatabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Trump'ın adımları ters tepiyor! Çin ve İngiltere yakınlaşıyor
Trump'ın adımları ters tepiyor! Çin ve İngiltere yakınlaşıyor

Dünya

Trump'ın adımları ters tepiyor! Çin ve İngiltere yakınlaşıyor

Trump’ın masasında 'İran' dosyası: Beyaz Saray ve Pentagon’dan topyekûn saldırı planı!
Trump’ın masasında 'İran' dosyası: Beyaz Saray ve Pentagon’dan topyekûn saldırı planı!

Dünya

Trump’ın masasında 'İran' dosyası: Beyaz Saray ve Pentagon’dan topyekûn saldırı planı!

Trump’tan Kanada’ya sert çıkış! Gerilim tırmanıyor
Trump’tan Kanada’ya sert çıkış! Gerilim tırmanıyor

Dünya

Trump’tan Kanada’ya sert çıkış! Gerilim tırmanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı
Gündem

Fatih Portakal'dan skandal çıkış! Türkiye'nin Suriye stratejisini alaycı bir dille hedef aldı

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yürüttüğü stratejik hamleleri küçümseyen ifadeleriyl..
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi
Gündem

İranlı prensten İsrail'e şok çağrı! Devrim Muhafızları için yardım istedi

İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, bölgedeki gerilimi tırmandıracak bir hamle yaparak İsrail ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23