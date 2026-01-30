Trump’tan Kanada’ya sert çıkış! Gerilim tırmanıyor

  • İSTANBUL
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Gulfstream jetlerini sertifikalandırmayı reddetmesi üzerine Kanada menşeli tüm uçakların ABD sertifikalarını iptal ettiğini açıkladı. Trump ayrıca, Kanada’dan ithal edilecek tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada’nın ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketine ait jetleri sertifikalandırmamasını “haksız ve yasa dışı bir engelleme” olarak nitelendirdi.

Trump, bu karara karşılık olarak, Kanada’da üretilen tüm uçakların ABD sertifikalarını iptal ettiğini duyurdu.

“KANADA HAKSIZ VE KARARLI BİR ŞEKİLDE ENGEL KOYDU”

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini haksız, yasa dışı ve kararlı bir şekilde sertifikalandırmayı reddetmiş olması gerçeğine dayanarak, Bombardier Global Express’leri ve Kanada'da üretilen tüm uçakları, Gulfstream tam olarak sertifikalandırılana kadar sertifikasız sayıyoruz.”

ABD Başkanı, Gulfstream’in büyük bir Amerikan şirketi olduğunu hatırlatarak, “Bu uçaklar yıllar önce sertifikalandırılmış olmalıydı” dedi.

YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ UYARISI

Trump, Kanada’nın söz konusu tutumunu değiştirmemesi halinde ülkeden ABD’ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

“Eğer bu durum derhal düzeltilmezse, Kanada’dan ABD’ye satılacak tüm uçaklara yüzde 50 vergi uygulayacağım.”

KANADA VE ABD ARASINDA HAVACILIK GERİLİMİ TIRMANIYOR

Karar, Gulfstream ile Kanada merkezli Bombardier arasındaki rekabetin yeni bir diplomatik krize dönüşmesine yol açtı.
Kanada tarafı henüz resmi bir yanıt vermezken, uzmanlar Trump’ın açıklamasının iki ülke arasındaki havacılık ticaretinde ciddi etkiler doğurabileceği görüşünde.

Analistler, bu hamlenin Kuzey Amerika serbest ticaret ilişkilerini de yeniden gerilim hattına taşıyabileceğini belirtiyor.

1
Misafir

ABD ye karşı dünya birleşse ABD ne yapabilir , dünya korkak gibi Lakin ileride istediği gibi at koşturacak İşde o zaman çok geç olacak
