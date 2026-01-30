Türkiye'nin enerji faturası hafifledi! Aralık ayında ithalat rakamları geriledi

  • İSTANBUL
Türkiye’nin enerji ithalatına ödediği toplam bedel, Aralık 2025 döneminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüz güldüren bir düşüş kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yıl aralıkta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,7 artarak 35 milyar 674 milyon 397 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 6 milyar 63 milyon 397 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Aralık 2024'te bu rakam 6 milyar 803 milyon 930 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 10,9 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 18,8 artarak 2 milyon 872 bin 809 tona yükseldi.

 

 

