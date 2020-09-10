Yunanlılar iyice paranoyaklaştı! Alman gazetecileri gözaltına aldılar
Doğu Akdeniz’de saldırgan tavırlar sergileyen Yunanistan'ın Meis Adası'nda Alman Deutsche Welle (DW) televizyonuna çalışan iki gazeteciyi gözaltına aldı.
Paranoyak tavırlar sergileyen Yunanistan, Meis Adası’nda Alman Deutsche Welle (DW) televizyonuna çalışan iki gazeteciyi limandaki donanma gemilerini gözetledikleri gerekçesiyle gözaltına aldı.
Yunan istihbaratı da olaya dahil oldu
Yunan kuvvetlerinin gazetecilerden çektikleri görüntüleri teslim etmelerini istediği ancak gazetecilerin bu talebi kabul etmediği, Yunan İstihbarat Servisi (EYT) görevlilerinin de bulunduğu liman müdürlüğünde, görüntülere zorla el koydular.
Casusluk şüphesiyle gözaltına alınan gazeteciler bundan sonraki çalışmalarında izin almaları gerektiği uyarısı yapılarak, bir süre sonra serbest bırakıldı.
Yunan güvenlik güçleri geçtiğimiz günlerde Yunan basını tarafından hedef gösterilen Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerini gözaltına almış, Türkiye’nin sert tepkisi sonrası Yunan makamları Türk gazetecileri serbest bıraktılar.
Yunanistan Doğu Akdeniz’de Fransa, AB, Mısır, İsrail ve BAE’nin desteğini alarak Türkiye’ye karşı saldırgan politikilar sergiliyor.