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Dünya Yunanların saldırısına uğrayan Ahmet Mete'den yeni açıklama
Dünya

Yunanların saldırısına uğrayan Ahmet Mete'den yeni açıklama

Yunanların, evinin girişinde küfür ve hakaret içerikli mesajlarla saldırdığı İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 07:50:00 -
Yunanların saldırısına uğrayan Ahmet Mete'den yeni açıklama

Yunanistan'da aşırı sağcı milliyetçiler, bu kez İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin kaldığı eve saldırı düzenledi.

A Haber'de yayınlanan Akşam Ajansı programına telefonla katılan olan Ahmet Mete, yaşadıklarını ve Yunanistan'da Türklere yönelik yapılan baskıları anlattı.

Polisin olaya duyarsız kaldığını ve seslerini sosyal medya üzerinden duyurabildiklerini aktaran Mete, "Yunanistan'da saldırılar ilk değil son olmayacak. Azınlık her zaman saldırılara uğruyor. Bir cuma günüydü akşam evime geldiğim zaman baktım ki asansörün aynasında şahsıma ait küfürler vardı. Öğrendim ki komşular polis çağırmış ilgilenmiş. Tabi bunun evveliyatı var. 2016'da bir asker boğuldu onun cenazesine gitmiştik. Cenazeye gittik diye bize 'bayrağı yırttılar' gibi ırkçılar saldırdılar. Mahkemeler açtılar. Cuma günü de o ırkçı bir bayana mahkeme açmıştık, mahkemenin tebligatı geldi. Nisan ayında mahkemesi olacak diye. Yarım saat içinde de bu yazı yazıldı." dedi.

Mete ayrıca "Bunlar her zaman yapılan olaylar. Fakat evin içine kadar girebilecek cesareti buluyorlar. Bizi sıkıntıya sokan orası oldu." diye ekledi.

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