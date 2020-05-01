  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

İzmir açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru alınarak Türk karasularına itilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:14:56 -
Yunanların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

İzmir açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru alınarak Türk karasularına itilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.


İzmir’in Çeşme ilçesi Boğaz Adası üzerinde bugün saat 07.17’de, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru alınarak Türk karasularına itilen bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Gelen bilgi üzerine görevlendirilen, 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi olay yerine sevk edildi. Yunanların adeta ölüme terk ettiği 10 Somali ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere 3’ü çocuk toplam 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.


Göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı