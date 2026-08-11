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Gündem 96 şüpheli yakalandı, 69’u cezaevinde: Sosyal medyadan zehir ticaretine büyük darbe
Gündem

96 şüpheli yakalandı, 69’u cezaevinde: Sosyal medyadan zehir ticaretine büyük darbe

Yeniakit Publisher
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Uyuşturucu ticaretinin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütüldüğü belirlenen şebekelere yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 96 şüpheli yakalanırken, operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 28 ilde düzenlenen dev narkotik operasyonunda 104 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 200 bin kök kenevir ele geçirildi. Yakalanan 96 şüpheliden 69'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

DEV OPERASYONDA 7 BİN 956 PERSONEL GÖREV ALDI

Dev operasyonda 1.326 narkotik ve asayiş ekibi, 7 bin 956 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri görev aldı.

2 MİLYON 200 BİN ADET KÖK KENEVİR İMHA EDİLDİ

Arama ve el koyma işlemleri neticesinde 104 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 294 bin adet uyuşturucu hap yakalandı. 2 milyon 200 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Soruşturma bünyesinde gözaltına alınan 96 şüpheliden 69'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 27 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU TİCARETİ

Güvenlik güçlerinin tespitlerine göre şüphelilerin; sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ektikleri, ayrıca uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlendi.

Bakanlık açıklamasında, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulanarak operasyonu başarıyla yürüten Jandarma teşkilatı, Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

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