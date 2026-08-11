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Gündem Kabe'yi görme hayali kuranlara yeni umut: Askıda Umre kampanyası!
Gündem

Kabe'yi görme hayali kuranlara yeni umut: Askıda Umre kampanyası!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kabe'yi görme hayali kuranlara yeni umut: Askıda Umre kampanyası!

Manisa'da bir firma tarafından, maddi imkanları elvermediği için umre hayalini gerçekleştiremeyen vatandaşların kutsal topraklara gönderilmesi amacıyla "Askıda Umre" kampanyası başlatıldı. Kampanya ile hayırseverlerin desteğiyle maddi durumu yetersiz 500 kişinin umreye gönderilmesi hedefleniyor.

Yıllardır Kabe'yi görmenin hayalini kuran ancak bu hayalini gerçekleştirme fırsatı bulamayan 500 kişi için Manisa'da bir firma tarafından anlamlı bir çalışma başlatıldı. Çalışmayla, hayırseverlerin desteğiyle 500 kişinin umreye gönderilmesi hedefleniyor. Kampanyanın özellikle yetimler, şehit evlatları, engelliler ve umre yolculuğunu karşılayabilecek maddi imkana sahip olmayan vatandaşlara ulaşması amaçlanıyor. Destek veren hayırseverler, dilerlerse belirledikleri bir kişinin, dilerlerse tanımadıkları ihtiyaç sahibi bir vatandaşın umre yolculuğuna katkı sağlayabilecek. Firma sahibi Nihat Günay, "Askıda Umre" fikrinin, Kabe'yi görme hayali kuran ancak bu hayalini gerçekleştiremeyen vatandaşlara destek olma düşüncesiyle ortaya çıktığını söyledi. Kampanyayla 500 kişinin kutsal topraklara gönderilmesini hedeflediklerini belirten Günay, "Bir insanın Kabe hayaline vesile olmak, onun hayatındaki en özel anlardan birine ortak olmak demek. Kutsal toprakları görme arzusu taşıyan ancak maddi imkânları elvermediği için bu hayalini gerçekleştiremeyen birçok insanımız var. Biz de hayırseverlerimizle bu kardeşlerimizi buluşturmak istiyoruz" dedi.

BAŞVURU FAZLA OLURSA KURA ÇEKİLECEK

Firma olarak kampanyaya maliyetine fiyatlarla destek vereceklerini ifade eden Günay, hayırseverlerin katkısının bir vatandaşın yıllardır kurduğu umre hayalinin gerçekleşmesini sağlayabileceğini dile getirdi.

Günay, "Belki yapacağınız bir destek, bir insanın yıllardır kurduğu Kabe hayalinin gerçekleşmesine vesile olacak. Bir yetimin, bir şehit evladının, bir engelli kardeşimizin ya da maddi imkânları sınırlı olan bir vatandaşımızın kutsal topraklara ulaşmasına katkı sunabiliriz. Biz bu çalışmayla hayırseverlerle umre hayali kuran vatandaşlarımız arasında bir köprü oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.
"Askıda Umre" çalışmasından yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları, ihtiyaç sahibi olduklarına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeli teyitlerin ardından değerlendirilecek. Yapılan bağışların, başvuru sayısını karşılamaması durumunda ise umreye gitmek isteyen vatandaşlar arasında kura çekilecek.

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