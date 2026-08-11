Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2026 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek. Ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerimiz için 12 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar yeniden tercih hakkı verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tekin’in açıklaması şöyle:
“2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları Açıklandı!
Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabilecek.
Ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerimiz için 12 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar yeniden tercih hakkı verilmiştir.
Bu kapsamda olan öğretmenlerimiz için tercih başvuru sistemi yeniden açılarak sonuçlar da aynı gün ilan edilecektir.
Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun.”
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