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Spor Annesi vefat eden teknik adama TFF’den başsağlığı mesajı! Teknik direktör Avcı'nın acı günü
Spor

Annesi vefat eden teknik adama TFF’den başsağlığı mesajı! Teknik direktör Avcı'nın acı günü

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Annesi vefat eden teknik adama TFF’den başsağlığı mesajı! Teknik direktör Avcı'nın acı günü

A Milli Futbol Takımının eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımlanan başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin cenazesi, yarın İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhume Feriha Avcı'ya Allah'tan rahmet; Abdullah Avcı'ya, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!
Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!

Biyografi

Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti!

TYB kurucu ve şeref başkanı, gazetemizin yazarlarından, yazar, şair, mütefekkir! Mehmet Doğan vefatının 2. yılında rahmetle anılıyor
TYB kurucu ve şeref başkanı, gazetemizin yazarlarından, yazar, şair, mütefekkir! Mehmet Doğan vefatının 2. yılında rahmetle anılıyor

Aktüel

TYB kurucu ve şeref başkanı, gazetemizin yazarlarından, yazar, şair, mütefekkir! Mehmet Doğan vefatının 2. yılında rahmetle anılıyor

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