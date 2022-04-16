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Yerel Yunanlar ölüme terk etti! Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanlar ölüme terk etti! Türkiye kurtardı

Yunanistan'ın geri ittiği 53 düzensiz göçmen Türk ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 06:56:00 -
Yunanlar ölüme terk etti! Türkiye kurtardı

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan toplam 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan saat 04.35 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 05.15 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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