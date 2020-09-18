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Siyaset Yunanlar Kılıçdaroğlu’nu kullanarak Türkiye’ye saldırıyor
Siyaset

Yunanlar Kılıçdaroğlu’nu kullanarak Türkiye’ye saldırıyor

Sosyal medyada Türkiye karşıtı propaganda yapan Yunanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını kullanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:56:00 -
Yunanlar Kılıçdaroğlu’nu kullanarak Türkiye’ye saldırıyor

 yeniakit.com.tr 

Milli ekonomi ve milli enerji hamleleriyle dışa bağımlılığı tamamen sona erdirmek isteyen Türkiye, hukuki haklarını kullanarak meşru sondaj çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin bölgede güçlü ve sözü geçen bir ülke olmasını engellemeye çalışan Avrupa Birliği (AB) ise, ekonomisi çöken Yunanistan’ı kullanarak Ankara’yı baskı altında tutmak istiyor. AB’nin sözünden çıkamayan Atina, Türkiye ile ilişkileri iyice gerecek skandal hamlelere imza atıyor.

Tüm bunlarla birlikte, en çok içimizdeki ferasetsiz siyasetçilerin AK Parti karşıtlığı yapmak için her türlü yalanı kolaylıkla söylemesi ve iftiralarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıpratmaya çalışması, uluslararası sahada Türkiye’nin elini güçsüzleştiriyor. Modern dönemde devletlerin propaganda silahı olarak kullandığı sosyal medyada birçok Türkiye düşmanı, başta CHP olmak üzere muhalefetin söylemleriyle AK Parti’ye ve Erdoğan’a saldırıyor.

Kılıçdaroğlu’nun yalanlarıyla Türkiye’yi hedef aldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz aylarda, zeytinyağlarına ve bebek mamalarına alarm takıldığını, vatandaşların açlıktan gıda maddelerini çalmaya başladığını söylemişti. Bu akılalmaz sözler, kara propaganda ile Türkiye’ye saldıran Yunanlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Türkiye karşıtı bir paylaşım yaparak, Fransa’dan dilendikleri savaş uçağının fotoğrafını yayınlayan bir Yunan trol, Türklerin, “Onu almak için paranız var mı?” şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu’nun görselini paylaşarak cevap verdi. CHP liderinin, “Gıda malzemelerine alarm takıldığını” iddia ederken çekilen görüntüsünü hatırlatan trol, “Bizim onları almak ve uçurmak için paramız var. Senin zeytin yağı almak için paran var mı? Yoksa marketlerden mi çalıyorsun?” diye yazdı.

Bu skandal, CHP’nin iç siyasetteki kokuşmuş politikasının, Türkiye’nin dış politikasına da etki ettiğini gözler önüne serdi.

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