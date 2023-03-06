Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı aldığı füzenin menzili açıklandı

Yunan Hava Kuvvetleri, Rafale savaş uçaklarıyla birlikte tedarik ettiği METEOR Hava Hava Füzesi’nin menzil bilgisini resmen açıkladı.

Yunanistan, 2021 yılı içerisinde Fransa ile imzaladığı sözleşme kapsamında 2.3 milyar avro bedel ile 18 adet Rafale savaş uçağı tedarik etmeye karar vermişti. Yunanistan’ın Rafale alımı kapsamında Fransa’ya yapacağı 2.3 milyar avroluk ödemenin yaklaşık 300 milyon avroluk kısmını ise tedarik edilecek mühimmatlar oluşturuyor.

Temmuz 2021’de ilk Rafale savaş uçağını - ikinci el - teslim alan Yunanistan, uçağın yanında; SCALP Seyir Füzesi, Exocet Gemisavar Füzesi, MICA Havadan Havaya Füze ve METEOR RamJet İtkili Havadan Havaya Füze de tedarik etti. Yunanistan, RamJet itki sistemin sahip olması nedeniyle oldukça yüksek performansa sahip METEOR Füzesi’nin menzilini resmen paylaştı.

SavunmaSanayiST.com tarafından Yunanistan’ın resmi açıklamalardan derlenen bilgilere göre METEOR Hava Hava Füzesi; 200 kilometre menzile, 190 kilogram ağırlığa, 3.65 metre uzunluğa, 178mm çapa ve 4+ Mach hıza sahip. Aktif radar arayıcı başlığa sahip METEOR Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM), NATO üyesi ülkelerin hava kuvvetlerinin standart BVRAAM’i olan AIM-120 AMRAAM’a göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip.

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RamJet itki sistemi sebebiyle havada çok daha uzun bir süre süzülen METEOR Füzesi, Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan AIM-120 Füzesi’nden neredeyse 3 kat daha fazla bir menzile sahip. Türkiye de GÖKHAN Projesi kapsamında METEOR muadili bir füzeyi geliştirmeyi hedefliyor.

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