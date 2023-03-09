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Yaşam Yunanistan'ın Türk kara suların ittiği göçmenler kurtarıldı
Yaşam

Yunanistan'ın Türk kara suların ittiği göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 21:00:00 -
Yunanistan'ın Türk kara suların ittiği göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Mart günü saat 22.10'da Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine
harekete geçti.

34 göçmen kurtarıldı

Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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