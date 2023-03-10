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Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 19:50:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 'TCSG-28' botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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