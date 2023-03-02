Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.45 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.