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Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 21:33:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.45 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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