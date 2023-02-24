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Yerel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 19:02:00 - 2023-02-24 19:25:22
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Şubat saat 20.55 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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