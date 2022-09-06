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Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 19:00:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale açıklarında, 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 Eylül saat 02.10'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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