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Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye el uzattı!
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye el uzattı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 20:17:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye el uzattı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Milli Park Poyraz Koyu’nda, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına lastik bot içerisinde geri itilen bir grup düzensiz göçmenin sürüklenerek karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden sahile çıktıklarının tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile müştereken icra edilen faaliyetler neticesinde 21 düzensiz göçmen kara üzerinden kurtarıldı.

Göç İdaresi'ne gönderildi

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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