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Aktüel Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı kampındaki sağlık merkezi protesto edildi
Aktüel

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı kampındaki sağlık merkezi protesto edildi

Polisin, sağlık merkezinin açılışını engellemek isteyen yerel halka göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda yaralananlar oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:44:47 -
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı kampındaki sağlık merkezi protesto edildi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki sağlık merkezinin açılışını engellemek isteyen yerel halkla polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulu'nun Ada'yı ziyareti sırasında bir grup bölge sakini, Moria Kampı'ndaki sağlık merkezinin açılışını engelleme girişiminde bulundu.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda, bazı protestocuların yaralandığı kaydedildi.

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Ülkede iktidarda bulunan Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Haralambos Athanasiu, protestoculara aralarından 3 kişilik temsilci heyeti seçerek, şikayetlerini Ada'da bulunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'ya iletmeleri teklifinde bulundu.

Bu öneriyi reddeden protestocuların, milletvekiline "sözlerden bıktık" yanıtını verdiği aktarıldı.


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