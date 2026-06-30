Şutlan Özel yine şaşırtmadı! O soytarının da arkasında durdu

CHP'de rüşvet ve pavyon delegeleriyle kurduğu sahte saltanatı mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla yıkılan ve koltuktan şutlanan Özgür Özel, meclis grup toplantısında bu aziz milletin inanç değerlerini hedef alan kan dondurucu bir rezalete imza attı. İstanbul Harbiye'deki ‘Ölü Deniz’ adlı sözde stand-up gösterisinde mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim’le alenen alay eden ve hakkında adli soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a açıkça destek çıkan Özel, kutsal değerlerimizin ayaklar altına alınmasını korumaya kalktı. Hakaret ve aşağılama dolu sözleri savunurken ‘Hepimiz de izledik, hepimiz de çok güldük’ itirafında bulunan devrik siyasetçi, CHP'nin genlerinde yer alan din ve mukaddesat düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Parti içindeki koltuk savaşlarında rezil rüsva olan, yargı kararıyla genel başkanlığı elinden alınıp sadece eski görevi olan grup başkanlığına sıkışan Özgür Özel, gündeme gelebilmek ve seküler fanatiklerin etkileşimini devşirebilmek için bu kez de gözünü İslam'ın kutsallarına dikti. Harbiye sahnesinde sanatsal ifade ve mizah maskesi arkasına sığınarak Kuran-ı Kerim’e, vahiy geleneğine ve kutsal kitaplara hadsizce dil uzatan sözde komedyen Deniz Göktaş’ın adli mercilerce köşeye sıkıştırılması, CHP’nin cuntacı ve devrik kanadını rahatsız etti. Milletin kutsallarına saldıran her kim varsa hamiliğine soyunmayı adeta bir partizanlık görevi bilen Özgür Özel, meclis kürsüsünü bir kez daha bu aşağılık zihniyetin savunma kalkanı haline getirdi.

KUTSAL KİTABIMIZLA ALAY EDEN REZİLLİĞE "ŞAKA" DEDİ!

Müslümanların en büyük mukaddesatı olan Kuran-ı Kerim’i "şaka" malzemesi yaparak, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf... 600'lü yıllarda iddialı bir çıkış" diyerek yüce kitabı küçümseyen, alaya alan o hadsize adli makamlar tarafından açılan soruşturma milletin yüreğine su serpmişti. Ancak milletin sevinci, Özgür Özel’in meclis grubundaki konuşmasıyla baltalandı. Skandal gösterinin tamamını büyük bir keyifle izlediğini itiraf eden Özel, inanç değerlerini aşağılayan o müptezeli savundu.

Geçtiğimiz günlerde dini değerleri 'şaka' malzemesi yaparak tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan 'stand-up'çı Deniz Göktaş hakkında konuşan Özgür Özel, bir sorun olmadığını ve mizahtan ibaret olduğunu söylediği gösteri hakkında, "Hepimiz güldük" sözlerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de bir stand-up gösterisinde 'şaka' adı altında hadsiz söylemler duyulmuştu.

Manevi değerleri hedef alan 'stand-up'çı Deniz Göktaş'ın, 'Ölü Deniz' adlı gösterisinde, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan sözleri tepkiye neden olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göktaş, sahnede yaptığı konuşmada kutsal kitapları mizah malzemesi yaparak, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken sözlerinin ardından inceleme ve Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

KUR'AN-I HEDEF ALAN SÖZLERE, ÖZEL'DEN DESTEK

Kamuoyunda soruşturma kararı olumlu karşılanırken, CHP tarafı ise konu hakkındaki görüşlerinde şaşırtmadı.

Özgür Özel, CHP'nin Grup Toplantısı'nda Göktaş hakkındaki soruşturmanın 'haksız' olduğunu savundu.

"ŞAKADAN ANLAMAYAN BİR AMLAYIŞ VAR KARŞIMIZDA"

Gösterinin tamamını izlediğini belirten Özel, 'espri' adı altında inanç değerlerini aşağılayan Göktaş'ı savunarak, "Şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış ver karşımızda." sözlerini kullandı.

"Hepimiz de güldük." dediği sözde şaka malzemelerinin önemsiz olduğunu ifade eden Özel, gösteriyi bir eleştiri bütünü olarak tanımladı.

"GÜZEL REAKSİYON ALIYOR, HEPİMİZ GÜLDÜK"

Özel, açıklamalarında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Komedyen Deniz Göktaş. Ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış bir gösteri yapmış. Ben de üzerine konuşulmaya başlayınca tamamını izledim.

İktidarı da eleştiriyor bizi de eleştiriyor. Saraçhane'yle ilgili bizim mitinglerle ilgili bir kısımda da dalga geçiyor. Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor, okuduğu kitaplarla dönüp gelip eleştiriyor, şaka yapıyor. Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük.

O sırada Erdoğan'ı da eleştiriyor ama 'Ben onun terapistliğine talibim' diyor, 'ama beni tutamazlar' diyor, 'aileden para içeride kalsın diye aileden tutarlar' diyor. Bu kadar Erdoğan'a dediği, bu kadar. Efendim 'Kuran-ı Kerim'e inanca bilmem ne...' Bilmeyene söyleyeyim: Diyor ki Ya 600'lü yıllarda dördüncü kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi?' diyor. Ama sonra da 'Ben olsam korkarım' diyor, 'daha sonra yenisi çıkar' diyor. Sonra çıkmadı diyor, başka da bir şey yok.

Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasına aldılar gencecik bir insanı. Sonra bir gece içinde videosunu engelleyip soruşturma açtılar. Sanata saygısı olmayan, şakadan espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda."