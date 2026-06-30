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Spor Bir dönem kapandı! Galatasaray kaptanı Errick McCollum’a veda etti
Spor

Bir dönem kapandı! Galatasaray kaptanı Errick McCollum’a veda etti

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Bir dönem kapandı! Galatasaray kaptanı Errick McCollum’a veda etti

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, ABD’li oyuncu Errick McCollum ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray MCT Technic kaptan Errick McCollum ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten 38 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

"Geçtiğimiz sezon başında yeniden sarı-kırmızılı renklerimize katılan, 2016 yılındaki tarihi Avrupa Kupası şampiyonluğumuzun da en önemli mimarlarından biri olan takım kaptanımız Errick McCollum'a, kulübümüze kattığı tüm unutulmaz değerler için sonsuz teşekkür ederiz. Galatasaray ailesine ve bu şanlı armaya verdiğin tüm emekler için minnettarız. Kariyerinin bundan sonraki döneminde sana ve ailene başarılar dileriz, Errick."

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