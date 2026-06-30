İçişleri Bakanı Çiftçi, Şam'da! Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Suriye'de mevkidaşı Enes Hattab ve beraberindeki heyetle heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; iki ülke ve bakanlıklar arasındaki ilişkilerin, güvenlik iş birliğinin, terör, uyuşturucu ve sınır aşan suçlarla mücadelenin, sınır güvenliğinin, göç ve gönüllü geri dönüş süreçlerinin masaya yatırıldığını aktardı.

Görüşmede iş birliği imkanlarının da değerlendirildiğini belirten Çiftçi, elektronik trafik denetleme ve plaka tanıma sistemleri, parmak izi altyapısı, acil çağrı ve ambulans sisteminin kurulması ile Suriye polisinin eğitimi gibi başlıklarda fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti. Veri güvenliği açısından büyük önem taşıyan kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve aile cüzdanı gibi belgelerin basımında Suriye makamlarına teknik destek sağlayabileceklerini ifade eden Çiftçi, eğitim ve ticaret amacıyla Türkiye'ye gelmek isteyen Suriye vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı talebinin de gündeme geldiğini bildirdi.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Sığınmacıların geri dönüş süreçlerine ilişkin Türkiye'nin politikasını yineleyen Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, “Hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri esas alıyor; Suriye'de istikrar güçlendikçe dönüşlerin de ivme kazanmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, başta Suriye'nin kuzey bölgelerinde hayata geçirilen altyapı çalışmaları olmak üzere, geri dönüşleri kolaylaştıracak tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Suriyeli muhataplarına, geri dönenlere yönelik destekleyici ve cesaretlendirici politikalar geliştirilmesi, özellikle güvenlik ve barınma alanındaki sorunların giderilerek dönüş süreçlerinin hızlandırılması beklentisini ilettiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

“Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve toprak bütünlüğü; yalnızca kardeş Suriye halkı için değil, bölgemizin geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak; komşumuz Suriye'nin yeniden huzura kavuşması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için samimi ve yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz. Güçlendireceğimiz iş birliğinin, ülkelerimiz ve bölgemizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”