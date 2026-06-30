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Dünya Heyet Mısır'a hareket etti! Hamas'tan ateşkes açıklaması
Dünya

Heyet Mısır'a hareket etti! Hamas'tan ateşkes açıklaması

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Heyet Mısır'a hareket etti! Hamas'tan ateşkes açıklaması

Orta Doğu’ya önemli gelişmeler yaşanıyor. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Hamas’tan bir heyetin, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik yaklaşımları görüşmek üzere Mısır'ı ziyaret ettiğini açıkladı.

Bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Kasım, Hamas heyetinin Kahire’de olduğunu söyledi.

Kasım, Hamas ve Filistinli grupların geçen günlerde anlaşmanın uygulanması için "kabul edilebilir ve mantıklı yaklaşımlar" sunduğunu ve bunların "arabulucular tarafından memnuniyetle karşılandığını" belirtti.

Söz konusu ziyaretin "bu yaklaşımları uygulama aşamasına koyma" bağlamında gerçekleştiğini ifade eden Kasım, İsrail'i üzerinde anlaşmaya varılan maddelere uymaya zorlama konusunda "topun şu anda arabulucuların sahasında olduğunu" vurguladı.

Kasım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamas ve Filistinli grupların üzerinde mutabık kalınan konuların uygulanmasına ilişkin yaklaşımlara ulaşmak için sorumlu tutumları var ve bu konuda arabulucuların da bir çabası mevcut."

Öte yandan Kahire İhbariye televizyon kanalı, bir Hamas heyetinin, ateşkes planının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yol haritası hakkındaki müzakereleri yeniden başlatmak üzere Mısır'ın başkentine ulaştığını duyurdu.

Kanal, Hamas liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanmasına tam destek verdiklerini ve önündeki tüm engelleri kaldırmaya hazır olduklarını aktararak, "görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini ve Başkan Trump'ın barış planının uygulanmasının tamamlanması konusunda büyük bir iyimserlik olduğunu" kaydetti.

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Yorumlar

Ahmet

Hamas heyetinin Mısır'a gitmesi Filistin meselesinde umut ışığı olabilir. Mısır, İslam dünyasında saygı gören bir ülke ve Hamas ile İsrail arasında arabulucu olarak görev yapması güzel bir gelişme. Bu görüşmeler sonucunda Trump barış planının uygulanmasının tamamlanması için atılacak adımların belirlenmesi ve İsrail'in de anlaşmaya riayet etmesi gerekiyor. Umarım bu durum bölgede huzuru sağlayacak, Filistin halkı için yeni bir sayfa açacaktır.
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